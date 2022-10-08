غوارديولا يلجأ لطريقة عكسية بهدف تحفيز هالاند

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حرص مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على تحفيز لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند بطريقة مختلفة، لمواصلة تألقه المميز رفقة السيتي هذا الموسم.

وقال بيب غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "سيكون هناك مباريات لن يسجل فيها هالاند أو يلعب بشكل سيئ، هذا الأمر مؤكد".

وأضاف: "ربما يغيب هالاند عن التسجيل في مباراتين أو ثلاثة، سيقول الناس ماذا حدث الآن؟ عليه أن يهدأ وقتها ويحاول مرة أخرى، ثم سنجد الحل".

وأتم: "هالاند سيتم منحه راحة خلال فترة كأس العالم، وأتمنى أن يستغلها بالشكل الأنسب، هذا سيفيده كثيراً".

وكان هالاند سجل 14 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى في 8 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما سجل 5 أهداف خلال 3 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليصل إلى إجمالي أهداف مسجلة 19 وصناعة 3 خلال 12 لقاء فقط بمختلف المسابقات مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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