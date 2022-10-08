ميسي يغيب وشكوك حول مبابي

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة باريس سان جرمان أمام مضيفه رينس اليوم في الدوري الفرنسي لكرة القدم لإصابة طفيفة في ربلة الساق، فيما يعاني زميله بالفريق كيليان مبابي من التهاب في الحنجرة، وتوجد شكوك حول مشاركته بالمباراة، رغم تأكيد النادي أنه لا يمكن استبعاده.

وكان ميسي طالب باستبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي (1-1) في دوري أبطال أوروبا لمعاناته من إصابة طفيفة في ربلة الساق إثر تدخل من أحد لاعبي بنفيكا. ويخوض سان جرمان 9 مباريات حتى 13 نوفمبر موعد مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم الوطنية في مونديال 2022.

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