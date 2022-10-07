قبل مواجهة القمة .. أرتيتا مدرب أرسنال يتخوف من حماس جماهير ليفربول

المصدر: البيان

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تخوف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال من حماس جماهير ليفريول قبل المواجهة المقبلة، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يتصدر أرسنال جدول ترتيب بريميرليج برصيد 21 نقطة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات وخسر مرة وحيدة من أصل 8 مباريات.

قال أرتيتا في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ليفربول: "المباراة ستكون حماسية، سنلعبها أمام الجماهير، وستكون أحد أصعب الخصوم في هذا الدوري، لذلك ستطلب المباراة الكثير من الأمور ويجب أن نكون في قمة مستوانا مرة أخرى"

وأضاف: "جاهزون للمنافسة ضد أحد الفرق التي أظهرت مستوى مميز في آخر 5 أو 6 سنوات، ستكون المباراة فرصة لنثبت تطورنا وتطور مستوانا"

وعن مستوى ويليام ساليبا مدافع الفريق قال: "ساليبا يمثل نفسه فقط ولا يشبه أي أحد آخر عليه صنع مسيرته الخاصة"، حيث أشار بتلك الإجابة إلى بعض المقارنات التي تُعقد بين مدافع أرسنال وبين فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول.

وحول ما تعلمه من لقاء توتنهام والذي انتهى بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري قال: "يمكننا أن نصبح أفضل بكثير عما نحن عليه اليوم وهناك الكثير من الجوانب يجب أن نفعلها، بشكل أفضل، لنصبح الفريق الذي نريده والتحدي الآن أن نقوم بذلك كل ثلاثة أيام"

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