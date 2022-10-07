غوارديولا يشيد بهالاند ويوقف جوندوجان بسبب تصريحات زوجته

المصدر: البيان

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علق بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تألق إيرلينج هالاند، مهاجم فريقه خلال الفترة الأخيرة على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي، بعد انتقاله إلى صفوف السيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال غوارديولا في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ساوثهامبتون غدا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم: "شكرا جزيلا لأن إيرلينج هالاند اختار مان سيتي واختار التواجد بصفوفنا"

وحول خطة غوارديولا بشأن اللاعبين الذين ليسوا متواجدين في منافسات كأس العالم 2022 ومن ضمنهم هالاند قال: "سيتم منحهم أسبوع أو أسبوعين عطلة، وبعد ذلك نبدأ مرة أخرى مع اللاعبين الموجودين هنا"

وتحدث عن كايل والكر مدافع السيتي قائلا: "سيغيب لعدة أسابيع، بسبب إصابة في البطن"

وحول لقاء ساوثهامبتون قال: "نحن نكافح كل موسم لمحاولة السيطرة، نحن مستعدون لتقديم مباراة جيدة، أتوقع فريقا شجاعا عدوانيا للغاية منظم بشكل جيد، لديهم ثقافة أحبها كثيرا ولكن يجب علينا ذلك حافظ على هذا الزخم وخلق إيقاعا جيدا"

وعلق غوارديولا على تصريحات زوجة لاعب الفريق جوندوجان والتي قالت إنها تكره جميع المطاعم الموجودة في مدينة مانشستر وأنها دون المستوى قائلا: "سأدعو زوجته إلى المطعم الخاص بي في مدينة مانشستر، وأشعر بخيبة أمل بسبب تصريحاتها فهم لم يذهبوا إلى مطعمي، لن يلعب جوندوجان أي مباراة أخرى" حيث يُداعب غوارديولا لاعبه بهذه التصريحات عقب ما تحدثت به زوجته.

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