أنشيلوتي يزف خبراً سعيداً لجماهير ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنغي، سيكون جاهزاً لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقرر لها 16 أكتوبر الجاري.

وكان ريال مدريد أعلن قبل أيام إصابة كورتوا بالتهاب في العصب الوركي "عرق النسا"، وهو ما أبعده عن مباراتي الريال أمام أوساسونا بالليغا وشاختار بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وخيتافي: "كورتوا يتحسن، علينا أن نفكر فيما إذا كان سوف يتمكن من السفر إلى وارسو (مباراة شاختار) أم لا، لكن بالنسبة لمواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة سيكون جاهزاً بكل تأكيد".

وعن مواجهة خيتافي، قال أنشيلوتي: "المباراة ضد خيتافي ستكون معقدة، إنه فريق يقاتل، ولا يترك مساحات، الجانب النفسي لهذا الفريق دائما ما يمثل لي قلقا، أظهروا قوتهم، وعلينا الدفاع بشكل أفضل"

وتابع: "نريد تقديم أفضل ما لدينا والاستعداد جيدا مع مراعاة الصعوبات التي نواجهها، ومباراة العام الماضي ضد خيتافي لم تكن سهلة، لم يبدأ خيتافي بشكل جيد هذا الموسم لكنهم لعبوا جيدا مؤخرا لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق أفضل النتائج"

أضاف: "الجانب الدفاعي أمر مهم للغاية لقد كان مفتاح النجاح العام الماضي، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا، لقد قدمنا أداء جيدا لكن ليس بما يكفي، الالتزام الجماعي للجميع مهم للغاية".

وعن خوف بعض اللاعبين من التعرض للإصابات قبل كأس العالم قال: "لا أعتقد ذلك لأنهم يريدون اللعب والتعامل مع إراحتهم أمر هام أيضا، إذا أخبرني لاعب بأنه يريد الراحة سوف أمنحه".

وحول توني كروس، قال الإيطالي المخضرم: "جيد جدا جسديا وعقليا لا يشعر بالغضب ويتدرب جيدا معنا ولديه ابتسامة على وجهه، لا يتوتر قبل المباريات وهذا غريبا بالنسبة لي، إذا كان يريد التجديد فإن جميع مشجعي ريال مدريد سيكونوا سعداء"

وبخصوص كريم بنزيما، قال: "لعب مباراتين بشكل متتالي بعد الإصابة الآن يعاني من حمل زائد لكنه غير مستبعد من لقاء الغد، إذا كان بخير، فسوف يلعب"

ورد أنشيلوتي على سؤاله بشأن مستوى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والذي أظهر تألقاً رائعاً خلال الفترة الأخيرة قائلاً: "لا تعليق"

ويلتقي ريال مدريد مع خيتافي غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

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