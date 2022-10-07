برشلونة عن عودة ميسي: سنصنع المعجزات من أجله

المصدر: وكالات

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أكد إدوارد روميو نائب الرئيس المالي لنادي برشلونة، أن ليونيل ميسي الذي رحل عن البارسا في 2021 بعد مسيرة استمرت 20 عاما يمثل إضافة لبرشلونة، والأبواب مشرعة أمامه للعودة، مشيراً إلى أن النادي الكتالوني سيصنع المعجزات حينها لتوفير راتب النجم الأرجنتيني.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد نهاية عقده، وانضم لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وقال روميو عندما سئل عن إمكانية عودة أفضل لاعب في العالم سبع مرات خلال عرض ميزانية برشلونة لموسم 2022-2023، وإغلاق السنة المالية السابقة: "تردد ذلك مرات عديدة، قال ذلك الرئيس (خوان لابورتا) وقلت ذلك بنفسي، ليو ميسي هو إضافة لبرشلونة وأبواب النادي مشرّعة أمامه".

ورداً على سؤال عما إذا كانت عودة ابن الـ 35 عامًا ممكنة من الناحية المالية لبرشلونة، أجاب بابتسامة: "نعرف كيف نصنع المعجزات، إنها مسألة تتعلق بالإدارة الرياضية وإذا قررت الإدارة الرياضية ذلك، سنعمل من أجل هذا الهدف بكل تأكيد".

وكان الرئيس لابورتا ألمح في يوليو الماضي إلى أن برشلونة لن يتخلى عن فكرة رؤية ميسي يرتدي قميص النادي الكتالوني مرة أخرى في المستقبل، مشيراً إلى أن وقت ميسي في برشلونة لم ينته بالطريقة التي أرادها الجميع، لأسباب اقتصادية.

وتابع: "أعتقد أن برشلونة مدين من الناحية الأخلاقية تجاه ميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة مع التصفيق له في جميع الملاعب وأينما ذهب، كلامي مجرد تمنيات لا يوجد أي شيء مكتوب".

وبعد موسم أول متواضع لميسي مع باريس حيث اكتفى بتسجيل 11 هدفاً في 34 مباراة، نفض الأرجنتيني غبار رحيله عن كتالونيا مع بداية الموسم الحالي، بتسجيله 8 أهداف، آخرها أمام بنفيكا البرتغالي في مباراة التعادل 1-1 بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، وتمريره 8 كرات حاسمة في 13 مباراة بجميع المسابقات.

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