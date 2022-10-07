كلوب يكشف خطة ليفربول أمام أرسنال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن الخطة التي سيطبقها أمام أرسنال في المباراة التي ستجمعهما بعد غد الأحد، بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن الدفاع بشكل جيد هو الأهم في مواجهة المدفعجية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سنحاول أن نسبب مشاكل لأرسنال، علينا الدفاع بكل قوة ضد أي منافس وهذا ما سنحاول فعله، نحن بحاجة إلى الاستمرارية، علينا الدفاع بطريقة منظمة وليس بطريقة عبثية".

وتابع: "الفرق تعرف أسلوبنا منذ سنوات لكن لم يتفوقوا علينا بالسابق لأننا كنا رائعين للغاية، لابد من النهوض عند استقبال أي هدف والعودة سريعاً، لأن ذلك لا يعني أن اللقاء انتهى علينا الاستمرار بالمحاولة، ولا يوجد خطة في العالم ليس بها نقاط ضعف".

وشدد: "سنتعامل مع كل مباراة على حدى، نختار التشكيل الأساسي وفقاً لمنافسنا، المهم أن نكون غير قابلين للتوقع".

وأضاف: "أرتيتا يقوم بعمل رائع مع أرسنال، قام بتطوير عدد من اللاعبين مثل مارتينيلي وأوديغارد، وساكا لاعب رائع وخيسوس وكذلك توماس بارتي، أرسنال يستحق بالفعل مكانة مميزة في الدوري بعد انطلاقته الرائعة هذا الموسم".

وتطرق كلوب للحديث عن بعض اللاعبين، قائلاً: "بالنسبة لفيرمينو فهو لاعب مهم جداً وأنا سعيد بسجله التهديفي هذا الموسم وآمل أن يستمر، لم يلعب ضد رينجرز كأساسي لكونه كان يحتاج إلى الراحة، وجونز وروبرتسون الأقرب للعودة من اللاعبين المصابين، وبالنسبة لآرثر ميلو تعرض لإصابة عضلية، لذلك سيغيب عن مواجهة أرسنال، ونابي كيتا وتشامبرلين مازال يعملان على العودة".

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