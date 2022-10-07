كلوب يعلق على هبوط مستوى محمد صلاح

المصدر: البيان

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علق مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب على الحديث عن هبوط مستوى الدولي المصري محمد صلاح مع "الريدز" هذا الموسم بسبب تغيير مركزه ليكون على الجناح بشكل أكبر من دخوله لعمق الملعب.

ويعانى ليفربول هذا الموسم من سوء النتائج خاصة في الدوري الإنجليزي، وسط تراجع مستوى صلاح وعدم قدرته على مساعدة فريقه مثلما اعتاد خلال السنوات الماضية.

ولم يهز النجم المصري، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، الشباك سوى أربع مرات في 10 مباريات خاضها مع ليفربول في الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

أما ليفربول، فقد جمع 10 نقاط فقط من أصل 21 ممكنة في الدوري الإنجليزي، كما تعرض لهزيمة كبيرة في بداية مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بنتيجة 1-4، قبل أن يستعيد توازنه بفوزين متتاليين على أياكس وغلاسكو رينجرز.

وعن حقيقة تغيير مركز صلاح، قال كلوب لشبكة "سوني سبورتس" وفقا لروسيا اليوم قبل مواجهة فريقه وأرسنال المقررة بعد غد الأحد في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "مركز صلاح لم يتغير ولم أطلب منه أشياء مختلفة عن المواسم الماضية، الأمر يتعلق فقط بعدم ظهور الفريق في أفضل مستوياته".

وأضاف: "نحن لا نقدم أفضل ما لدينا وهناك بعض لحظات الجمود في مستوانا، وهو ما يتسبب في ذهابنا إلى الأطراف في العديد من الأوقات التي نحتاج فيها للقيام بذلك".

وأكمل المدرب الألماني: "بالطبع نحن بحاجة لصلاح في مثل هذه المواقف، ولكننا نحتاجه أيضا في العمق لتشكيل خطورة على مرمى الخصم، لذلك الملاحظة ليست خاطئة لكننا نعمل على زيادة المرونة بالفريق".

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