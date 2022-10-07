كافاني: أصيبت بالهَلَع وقت النوم بسبب برشلونة.. واستعنت بطبيب نفسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان السابق أنه توجه لطبيب نفسي من قبل، لعلاجه من آثار "ريمونتادا" برشلونة أمام النادي الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2017، في اللقاء الذي انتهى لصالح النادي الكتالوني 1/6، ليعوض خسارته في مباراة الذهاب أمام باريس برباعية.

وقال كافاني في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى طبيب نفسي كانت بعد ريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان، الهزيمة أثرت علي كثيراً، كان هناك أشياء على كاهلي بسبب تلك الهزيمة".

وأضاف: "خلال 5 دقائق في المباراة تغير كل شيء، كانت ضربة كبيرة بالنسبة لنا، عانيت بسببها من أعراض قلق وكنت أشعر بالهلع والدوار وقت النوم، وكنت أتساءل هل أعاني من مشكلة في الرأس؟".

وعن موقفه الحالي مع فريقه الجديد فالنسيا، قال كافاني: "إنه فريق جديد، أحتاج بعض الوقت من أجل الانسجام وأخبرني جاتوزو أن أبدأ شيئاً فشيئاً، أحب التحديات وفي الدقائق الأولى كان لدي بعض الشكوك، لكن المدرب يرى أنني في وضع يسمح لي باللعب".

ويبحث كافاني عن الظهور بشكل مميز رفقة فريقه الجديد فالنسيا، بعدما غادر باريس سان جيرمان.

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