ليس مدرباً.. ميسي يكشف عن مهنته المفضلة بعد اعتزال كرة القدم

المصدر: البيان

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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، أنه لا يفضل أن يكون مدرباً بعد اعتزاله كرة القدم ولكن في الوقت نفسه أشار إلى أن كل شيء وارد في المستقبل، مشيراً إلى أنه يفضل خوض تجربة المدير الرياضي.

وأجرت "سبورت سنتر" مقابلة مع ميسي للحديث عن عدة أمور، تخصه سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو النادي الباريسي، وأجاب ميسي عند سؤاله عن مدى إمكانية تحوله إلى مدرب بعد اعتزاله كرة القدم: "لا أنوي حقاً أن أكون مدرباً، لكن زيدان قال هذا بالضبط وبعد ذلك أصبح مدرباً، وفاز بدوري الأبطال 3 مرات (مع ريال مدريد)".

وأشار صاحب الـ 35 عامًا إلى تفضيله العمل كمدير رياضي في المستقبل، حيث قال: "أود بناء فريق ومرافقة المدربين، لكني لست متأكداً من ذلك".

يذكر أن ميسي أعلن خلال المقابلة ذاتها، اعتزامه الظهور للمرة الأخيرة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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