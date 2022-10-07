بسبب العنصرية.. عودة «الركوع» في الدوري الإنجليزي من جديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، العودة لتقليد الركوع على الركبة من جديد من أجل مناهضة العنصرية.

وكانت فرق الدوري الإنجليزي قررت التوقف عن تقليد الركوع على الركبة قبل بداية الموسم الحالي، بعد اجتماع قادة العشرين فريقاً بالبريميرليغ.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز قررت العودة من جديد لتقليد الركوع على الركبة كجزء من حملة "لا مجال للعنصرية".

وقالت الصحيفة إن قادة الفرق كشفوا أنهم سيقومون بهذا التقليد مرة أخرى قبل بداية مباريات الجولة التاسعة، التي ستنطلق غداً السبت، بالإضافة إلى مباريات الجولة العاشرة.

وكان لاعبو الدوري الإنجليزي يقومون بالركوع على ركبتيهم، قبل المباريات، كإشارة تضامنية ضد العنصرية، وبدأت تلك الحركة في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي بالموسم الموسم الماضي 2021/2020، في أعقاب الحادث الشهير الذي راح ضحيته جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، مايو الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز