الكلاسيكو يحرم ريال مدريد من جهود بنزيما أمام خيتافي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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غاب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عن تدريبات فريقه اليوم الجمعة، قبل مواجهة خيتافي غداً، بالجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، وذلك بهدف تجهيزه للمباريات المقبلة على رأسها الكلاسيكو أمام برشلونة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن غياب بنزيما عن تدريب ريال مدريد جاء بسبب معاناته من زيادة بسيطة في الحمل البدني، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسي سيغيب عن مباراة خيتافي من أجل تجهيزه لمعترك الأسبوع المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة شاختار في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 11 أكتوبر الجاري، ثم يواجه برشلونة في لقاء الكلاسيكو يوم 16 من الشهر ذاته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بنزيما ليس مصابًا، ولكن تم منحه راحة فقط من التدريبات حتى يستعيد نشاطه، استعدادا للمواجهات المقبلة.

ويحتل ريال مدريد حالياً وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.

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