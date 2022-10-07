أهداف هالاند تكبد خزينة مانشستر سيتي مبالغ خيالية

المصدر: البيان

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كشفت تقارير إنجليزية، عن مفاجأة كبيرة بشأن المقابل الذي يتقاضاه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، نظير تألقه مع فريقه الجديد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن عقد هالاند مع السيتي يتضمن حصوله على حوافز إضافية نظير تألقه مع الفريق الإنجليزي وإحرازه أهداف، تصل إلى 850 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أكثر من ضعف ما يتقاضاه أي لاعب بالدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن ذلك يعني قدرة هالاند على جني ما يقرب من 45 مليون جنيه إسترليني، في عامه الأول مع مانشستر سيتي.

يذكر أن هالاند انضم إلى المان سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 51 مليون إسترليني، وحقق المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا انطلاقة استثنائية مع السيتيسينز في موسمه الأول، وتأقلم سريعاً مع أجواء الدوري الإنجليزي الذي يعتبر أقوى دوري في العالم، حيث سجل حتى الآن 19 هدفاً خلال 12 مباراة فقط.

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