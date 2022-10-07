الجزائري إسماعيل بن ناصر أول لاعب عربي يحمل شارة القيادة في تاريخ ميلان

المصدر: البيان

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أصبح الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أول لاعب عربي يحمل شارة القيادة في تاريخ فريق ميلان.

وحمل اللاعب الجزائري في لقاء فريقه ميلان ضد تشلسي في دوري أبطال أورويا أول أمس الأربعاء شارة القيادة.

وقرر مدرب الميلان ستيفانو بيولي، مع بن ناصر، شارة القيادة، في لقاء أول أمس الأربعاء، نظير مجهوداته الفعالة منذ بداية الموسم.

وبهذا الحدث دخل بن ناصر تاريخ الميلان من أوسع أبوابه، حيث أصبح أول عربي يحمل شارة القيادة في الروسونيري.

كما يعد بن ناصر رابع لاعب غير إيطالي، يحمل شارة القيادة في الميلان، بعد كل من الأوكراني شفتشنكو، والبرازيلي كاكا والهولندي سيدورف.

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