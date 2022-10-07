مُدّعيةً أنه "روبوت".. حملة جماهيرية لترحيل هالاند من إنجلترا

المصدر: البيان

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بعد أن تمكن النجم النرويجي (22 عاما) من قيادة السيتي أول أمس لتحقيق فوز كبير قوامه خمسة أهداف نظيفة على كوبنهاغن الدانمركي ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، اتخذت ردود الأفعال حول مستوى مهاجم وهداف مانشستر سيتي الإنكليزي منحى جديداً.

النجم النرويجي (22 عام)، شارك لمدة 45 دقيقة فقط، في المباراة إلا أنه نجح في إحراز هدفين من الأهداف الخمسة لفريقه في اللقاء، لتدشن بعض الجماهير الإنجليزية وفقاً لصحيفة القبس الكويتية، حملة جماهيرية رافقت هذا الظهور غير الطبيعي للنجم الشاب، مُطالبة بترحيله عن إنجلترا.

ولاقت هذه الحملة تفاعل أكثر من 1.8 مليون مشجع قاموا بجمع التواقيع لعرض طلبهم على البرلمان الإنجليزي، مُدّعين أن هالاند ليس إنسانا، ولكنه «روبوت» أي إنسان آلي.

الحملة الجماهيرية المستغربة رافقت تصريحات حارس كوبنهاغن البولندي كاميل غرابارا، الذي صرّح عقب المباراة للدولي الإنجليزي جاك غريليتش، مؤكداً على أن زميله "هالاند"، ليس إنساناً، مُعبراً عن ذهوله من أداء المهاجم الغريب.

وأضاف غريلتش، نقلاً عن غرابارا، ما قام به هالاند " أمرٌ لا يصدق بكل أمانة"، و"أنا لم أر شيئا من ذلك القبيل طيلة حياتي، فخلال الهدفين الأول والثاني، كنت أضحك فقط، لأنه كان دائما هناك".

وبهدفيه في مرمى كوبنهاغن، أصبح هالاند ثالث لاعب يسجل في أول 3 جولات من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لناد إنجليزي، بعد مروان الشماخ مع أرسنال، وفيران توريس لمانشستر سيتي، وقد أصبح رصيده بالجولات الثلاثة الأولى 5 أهداف في 3 مباريات تصدر بها هدافي البطولة حتى نهاية جولة أول أمس.

كما يتصدر هالاند أيضا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف أحرزها في 8 مباريات بالبطولة، كان منها "3 هاتريك" متتالية على ملعب فريقه، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف.

وعلى مستوى المنتخب النرويجي نجح هالاند في إحراز 21 هدفا في 23 مباراة شارك بها مدافعاً عن ألوان منتخب بلاده.

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