دعوة عبد الله القاسمي لحضور مباراة أياكس وليفربول

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تلقى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة دعوة من نادي أياكس أمستردام لحضور المباراة التي ستجمعه مع ليفربول في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام يوم 26 الجاري.

تسلم الدعوة عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي من فان ديرسار مدير عام النادي بحضور كل من كلاس هونتيلار المدير الرياضي وسوزان ليندرينك المدير المالي، وذلك خلال زيارته الرسمية لهولندا، حيث حضر مباراة أياكس أمستردام مع نابولي الإيطالي في «أبطال أوروبا»، والتقى عدداً من لاعبي النادي القدامى.

وأكد عيسى هلال أن الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات مع الأندية الأوروبية، وبحث سبل الاستفادة من خبرات النادي في تطوير أندية الشارقة، ودفع عجلة الرياضة بالإمارة بوجه عام، مشيراً إلى قيامه قريباً بزيارة إلى نادي غرناطة.

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