لم يحققه لاعب من قبل.. إنجاز تاريخي لميسي في دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، رقماً قياسياً بعدما نجح في إحراز هدف خلال مواجهة فريقه مع بنفيكا، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبات ميسي أول لاعب يسجل في 40 فريقاً مختلفاً ببطولة دوري أبطال أوروبا، بحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في أرقام وإحصائيات الكرة العالمية.

ورفع ميسي رصيده إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، و7 بشكل عام مع باريس سان جيرمان، و127 هدفاً في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال 159 مباراة.

ويحتل ميسي المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ 140 هدفاً.

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