لأنه روبوت .. جماهير إنجليزية تطالب البرلمان بترحيل هالاند

المصدر: وكالات

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بدأت جماهير إنجليزية حملة لجميع التواقيع للمطالبة بترحيل النرويجي إيرلينغ هالاند عن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وستقوم الجماهير بجمع التواقيع وتقديمها إلى البرلمان من أجل مناقشتها وترحيل المهاجم النرويجي مؤكدين أنه روبوت، في إشارة للمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب الشاب منذ وصوله إلى مدينة مانشستر.

وأكدت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الخميس، أن الجماهير سوف تقدم المذكرة إلى البرلمان لمناقشتها وترحيل هالاند عن الدوري الإنجليزي، مؤكدين أنه روبوت.



فيما أوضحت رابطة المزارعين الخاصة أنها جمعت 1.8 مليون توقيع لمغادرة هالاند البريميرليغ.



وقالت الرابطة في بيان اليوم إن الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بالحرج الشديد وأصبح مكشوفًا الآن بعد قدوم هالاند.

وأحرز هالاند 19 هدفًا في 12 مباراة منذ انضمامه إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 14 هدفًا سجلها في ثماني مباريات بالبريمرليغ، منها 3 ثلاثيات "هاتريك" متتالية على أرضه ملعب الاتحاد.



كما ينفرد النجم النرويجي بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بـ5 أهداف، بعد 3 جولات حيث سجل هدفين في فوز فريقه على كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 5-0.



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