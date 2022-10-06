أول رد فعل لـ «يويفا» بعد أزمة التحكيم في مباراة برشلونة وانتر ميلان

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرارا مفاجئاً بإسناده إدارة إحدى المباريات في الدوري الأوروبي للحكم بول فان بويكل، الذي أثارت قرارته جدلاً واسعاً في لقاء انتر وبرشلونة.

وحرم حكم الفيديو المساعد "فار" فان بويكل، برشلونة من هدف سجله بيدري بسبب لمسة يد على زميله أنسو فاتي في الدقيقة 68، قبل أن يتدخل حكم الفيديو مرة ثانية لصالح انتر، حارماً النادي الكتالوني من ركلة جزاء، إثر مطالبته بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس في الدقيقة 91.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن الاتحاد الأوروبي أسند إلى فان بويكل مسؤولية إدارة تقنية "الفار" في مباراة روما وريال بيتيس بالدوري الأوروبي، المقرر له اليوم الخميس.

وأشار الموقع إلى أن قرار "يويفا" يعني أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي توقيع عقوبة على فان بويكل، بسبب قراراته في مباراة انتر وبرشلونة.

وأوضح أن خبراء التحكيم في إيطاليا، اتفقوا على أن زوايا الكاميرات الموجودة تحت تصرف حكم "الفار" خلال لقاء انتر وبرشلونة لم تكن واضحة بما يكفي، كي تجعله يطلب استدعاء حكم الساحة لمشاهدة اللقطة التي طالب فيها لاعبو برشلونة بركلة جزاء.

يذكر أن مواجهة انتر وبرشلونة انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز