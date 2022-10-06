سبب استبدال ميسي أمام بنفيكا

المصدر: البيان

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أثار ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، جدلاً عقب مواجهة بنفيكا مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وخرج ميسي قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء بناءً على رغبته، وفقاً لتأكيدات كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، وشارك بدلاً منه بابلو سارابيا.

وكشف مراسل شبكة "TYC" الأرجنتينية، أن المؤشرات تشير إلى معاناة ميسي من انكماش عضلي، نتيجة ضغط المباريات.

وأضاف أن الخطوة الأهم هي طلب ميسي الخروج من الملعب في الوقت المناسب، لتفادي تفاقم الإصابة.

ونشر مراسل شبكة "RMC" سبورت، أن ميسي غادر ملعب المباراة وهو يسير بشكل طبيعي، ما يؤكد أن اللاعب يعاني فقط من إرهاق عضلي وليس إصابة قوية.

وسجل ميسي الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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