تصنيف «فيفا».. منتخب البرازيل الأول عالمياً ومصر تتقدم

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر الماضي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وحافظت البرازيل على صدارة التصنيف العالمي، وجاء خلفها بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، فيما تجاوزت إيطاليا المنتخب الإسباني ووصلت إلى المركز السادس، ثم جاءت هولندا ثامنة ويليها البرتغال والدنمارك.

وواصلت ألمانيا تواجدها خارج الـ 10 الأوائل حيث احتلت المركز 11، وسجلت أذربيجان أفضل تقدم في التصنيف إذ قفزت 5 مراكز ووصلت إلى المركز 123، أما النرويج فكان أكثر منتخب تراجع، بواقع 6 مراكز دفعة واحدة وبات في المركز 42 عالمياً.

وتقدم منتخب مصر مركزاً في تصنيف فيفا ليصل إلى المركز 39، واحتل الفراعنة المركز الرابع على المستوى العربي خلف المغرب وتونس والجزائر، والمركز السادس إفريقياً خلف السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر.

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