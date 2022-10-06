بسبب رونالدو.. موقف محرج لمارتينيز في تدريبات مانشستر يونايتد (فيديو)

المصدر: البيان

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تعرض مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز، لموقف محرج خلال محاولته استخلاص الكرة من زميله كريستيانو رونالدو، في تدريبات الشياطين الحمر.

ونشرت قناة "TNT Sports" الأرجنتينية فيديو من تدريبات يونايتد، حيث ظهر مارتينيز يركض تجاه رونالدو لخطف الكرة منه، لكن الأخير فاجأه بتمرير الكرة بين قدميه.

وبعد هذه اللقطة بدا المدافع الأرجنتيني محرجاً وأطلق ابتسامة صفراء، فيما كان رونالدو يتباهى بحركته.

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة هامة اليوم الخميس، ضد مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

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