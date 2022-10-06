العارضة تحرم نيمار من هدف عالمي في دوري الأبطال (فيديو)

المصدر: البيان

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حرمت عارضة حارس مرمى فريق بنفيكا، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، من تسجيل هدف عالمي.

وكان باريس التقى مع بنفيكا أمس الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وفي الدقيقة 48 سدد المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على مرمى بنفيكا من مسافة قريبة، لكن الحارس تصدى لها باقتدار قبل أن ترتد الكرة، وتستقر أمام نيمار الذي هيأها لنفسه، وسدد بضربة مقصية لكنها ارتطمت بالعارضة لتذهب إلى خارج الملعب.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط ليتقاسما صدارة المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويليه ماكابي حيفا في المركز الرابع بدون رصيد.

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