«يويفا» يعلن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بالجولة الثالثة من دوري الأبطال (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة المرشحة 4 أهداف هي، هدف رافاييل جيريرو لاعب بوروسيا دورتموند أمام إشبيلية، وهدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان أمام بنفيكا، وهدف ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول أمام رينجرز، وأخيراً هدف أندريه سيلفا لاعب لايبزيغ أمام سيلتيك.

وأقيمت مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري الأبطال الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وكانت أبرز نتائجها فوز مانشستر سيتي على كوبنهاجن بخماسية نظيفة، وفوز ليفربول على رينجرز 2-0، وتعادل باريس سان جيرمان مع بنفيكا بهدف لمثله.

وسقط برشلونة أمام انتر ميلان بهدف نظيف، فيما تفوق تشيلسي على ميلان بثلاثة أهداف دون رد، وفاز بوروسيا دورتموند على إشبيلية بنتيجة 4-1، وتخطى ريال مدريد خصمه شاختار بهدفين لهدف.

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