رغم تألقه أمام كوبنهاغن.. الاتحاد الأوروبي يصدم هالاند

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، صدمه لنجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، بعدما قام باستبعاده من قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وجاء استبعاد هالاند من قبل الاتحاد الأوروبي، رغم تألق اللاعب النرويجي وإحرازه هدفين في فوز فريقه بخماسية على كوبنهاغن.

ورشح "يويفا" 4 لاعبين، بعدما أسدل الستار على مواجهات الجولة الثالثة التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووفقاً للحساب الرسمي للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المرشحين للجائزة هم جود بيلينجام (بوروسيا دورتموند) - أنخيل دي ماريا (يوفنتوس) - دي لورينزو (نابولي) - أندري سيلفا (لايبزيغ).

وسجل بيلينجام هدفاً وصنع آخر في فوز دورتموند على إشبيلية بنتيجة 4-1، بينما صنع دي ماريا 3 أهداف في انتصار يوفنتوس على مكابي.

وزار دي لورينزو الشباك مرة واحدة خلال اكتساح نابولي لأياكس 6-1، فيما سجل سيلفا هدفين وصنع آخر في انتصار لايبزيغ على سيلتيك 3-1.

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