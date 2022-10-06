ريال مدريد يضع قدما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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حقق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الأهم ووضع قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-1 الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل البرازيليان رودريغو (13) وفينيسيوس جونيور (28) هدفي ريال مدريد، وألكسندر زوبكوف (39) هدف شاختار دانييتسك.

وعاد النادي الملكي إلى سكة الانتصارات التي توقفت الأحد عند ستة متتالية في الدوري وتسعة في مختلف المسابقات عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا 1-1 في الدوري.

وحقق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14)، فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق خمس نقاط امام شاختار دانييتسك.

كما هو الفوز الخامس للريال على شاختار دانييتسك في سبع مواجهات بينهما بعدما أوقعته القرعة معه للمرة الثالثة تواليا في دور المجموعات والرابعة في تاريخ مشاركاتهما في البطولة، مقابل خسارتين كانتا موسم 2020-2021، عندما سقط على ملعب سانتياغو برنابيو 2-3 في الجولة الثالثة، وصفر-2 في كييف.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في العاصمة البولندية وارسو.

وعاد صانع الالعاب الكرواتي لوكا مودريتش عقب تعافيه من الاصابة وجلس على دكة البدلاء، فيما استمر غياب حارس المرمى العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

ونجح رودريغو في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها على يسار الحارس أناتولي تروبين (13).

ومرر الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة الى القائد الهداف الدولي الفرنسي كريم بنزيمة داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية تصدى لها الحارس توربين وشتتها الدفاع (25).

وعزز فينيسيوس تقدم النادي الملكي اثر هجمة منسقة تبادل خلالها الفرنسي أوريليان تشواميني ومواطنه بنزيمة وفالفيردي ورودريغو الكرة بلمسة واحدة قبل أن يمررها الأخير إلى مواطنه المتوغل داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه على يمين تروبين (28).

وأبعد المدافع فاليري بوندا من باب المرمى كرة قوية لفينيسيوس من مسافة قريبة (32)، ثم أبعد توربين بيسراه كرة عكسية للاعب نفسه من مسافة قريبة الى ركنية (34).

وأهدر بنزيمة فرصة سهلة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب لدافيد ألابا أمام المرمى فتابعها برعونة بين يدي الحارس توربين (35).

ونجح شاختار دانييتسك في تقليص الفارق خلافا لمجريات اللعب عندما مرر بوغدان ميخايليتشنكو كرة عرضية داخل المنطقة تابعها زوبكوف "على الطاير" بيسراه على يمين مواطنه أندري لونين (39).

وجرب فالفيردي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس توربين الى ركنية (52).

وحرم القائم الأيسر البديل ماركو أسنسيو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما رد تسديدته من مسافة قريبة اثر تمريرة من بنزيمة.

لايبزيغ ينعش آماله

وأنعش لايبزيغ آماله، أقلها المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة عندما تغلب على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1 في لايبزيغ.

وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (27) والبرتغالي أندريه سيلفا (65 و77) أهداف لايبزيغ، ومواطن الأخير جواو فيليبي "جوتا" (47) هدف سلتيك.

وهو الفوز الأول للايبزيغ بعد خسارتين متتالتين أمام شاختار دانييتسك وريال مدريد، فتخلص من المركز الأخير رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام سلتيك صاحب نقطة وحيدة.

ويحل لايبزيغ الذي سجل هدفين ألغيا بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، ضيفا على سلتيك الثلاثاء المقبل في غلاسكو في الجولة الرابعة.

وتلقى لايبزيغ ضربة موجعة بإصابة حارس مرماه الدولي المجري بيتر غولاتشي (10) فترك مكانه ليانيس بلاشفيخ (13).

وافتتح نكونكو التسجيل عندما تلقى كرة على خلف الدفاع من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة فوق حارس المرمى الدولي الانكليزي السابق جو هارت داخل المرمى الخالي (18) لكنه الغي بعد اللجوء لـ"في أيه آر" بداعي التسلل على الدولي الفرنسي.

وفعلها نكونكو بالطريقة ذاتها بعد تسع دقائق عندما تلقى كرة خلف الدفاع من سيلفا بعد مجهود فردي رائع للأخير من هجمة مرتدة فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس هارت قبل أن يتابعها داخل المرمى الخالي مفتتحا التسجيل (27).

ونجح سلتيك في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر جوتا اثر تمريرة داخل المنطقة من الدولي الياباني كيوغو فوروهاشي فتابعها داخل المرمى الخالي (47).

ومنح الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي التقدم مجددا للايبزيغ بتسديدة قوية من خارج المنطقة بيد انه ألغي مجددا بعد اللجوء الى "في أيه آر" بسبب تسلل سيلفا الذي منع الرؤية عن الحارس هارت (61).

وكفَّر سيلفا عن تسببه في إلغاء هدف سوبوسلاي بتسجيله الهدف الثاني بعد أربع دقائق عندما تلقى كرة من الدولي المجري الذي استغل تمريرة خاطئة من هارت فهيأها للدولي البرتغالي داخل المنطقة فسددها زاحفة على يمين الحارس الإنكليزي (65).

ووجه لايبزيغ الضربة القاضية لسلتيك بإضافته الهدف الثالث عندما مرر نكونكو كرة عرضية إلى المدافع الفرنسي محمد سيماكان المتوغل داخل المنطقة دون رقابة فمررها "على الطاير" بيمناه إلى سيلفا الذي هيأها لنفسه بيسراه أمام المرمى وتابعها بالقدم ذاته على يمين هارت (77).

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