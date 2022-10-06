أرسنال ويونايتد في مهمة أوروبية اليوم

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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يسعى أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لنقل تألقه المحلي إلى الساحة القارية عندما يواجه ضيفه بودو غليمت النرويجي اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، فيما يتطلع مواطنه مانشستر يونايتد لنسيان سداسية الديربي أمام جاره سيتي عندما يتوجه إلى العاصمة القبرصية لمواجهة أومونيا نيقوسيا.

كما يلعب ريال سوسييداد أمام شيريف تيراسبول في مولدافيا اليوم.

وتبرز مواجهة روما مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي لاتسيو رابع الدوري الإيطالي مع شتورم غراتس في النمسا ضمن المجموعة السادسة، ويستقبل موناكو الفرنسي في الإمارة طرابزون سبور التركي في الثامنة، ويحل دينامو كييف الأوكراني على رين الفرنسي في الثانية.

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