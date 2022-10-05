ضربة جديدة لبرشلونة.. فرانك كيسي ينضم لقائمة المصابين

المصدر: د ب ا

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خسر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، لاعبا آخر بعدما أعلن أن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي غادر بسبب الإصابة تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

كان لاعب الوسط الإيفواري الدولي، والذي حل كبديل في متأخر في المباراة التي خسرها الفريق صفر / 1 أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، قد عانى من إصابة عضلية في فخذه الأيمن في التدريبات.

وذكر برشلونة في بيان له أن لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاما سيخضع للفحوصات، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لعودة اللاعب مجددا.

وكان كيسي قد خاض ثماني مباريات مع الفريق الكاتالوني منذ انضمامه إليه قادما من ميلان في صفقة انتقال حر، وشارك في ست من تلك المباريات كبديل.

وتأتي إصابة كيسي في نفس اليوم الذي أعلن فيه برشلونة عن إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن بالتواء في الأربطة خلال مباراة إنتر.

وانضم الثنائي المصاب إلى كل من رونالد أراوخو وجوليس كوندي وهيكتور بيلرين وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي، في قائمة الغائبين عن الفريق في المباريات الصعبة خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف فريق المدرب تشافي كل من سيلتا فيجو وإنتر ميلان في بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا على الترتيب الاسبوع المقبل، قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 16 أأكتوبر الجاري.

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