تشابي ألونسو مدرباً لليفركوزن الألماني

المصدر: أ ف ب

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عُيّن لاعب وسط ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق تشابي ألونسو مدرباً جديداً لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم بدلاً من السويسري جيراردو سيوان المقال من منصبه الأربعاء.

وقال النادي الألماني في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "باير وجيراردو سيوان يسيران في طريقيهما المنفصلين. بطل العالم وأوروبا تشابي ألونسو أصبح مدرباً جديداً لفيركسيلف".

وأكد ليفركوزن رحيل المدرب السويسري في أعقاب خسارة الثلاثاء أمام بورتو البرتغالي صفر-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ألونسو كلاعب بكأس العالم 2010 وبطولتي كأس أوروبا 2008 و2012 مع إسبانيا، كما رفع كأس دوري أبطال أوروبا مع كل من ليفربول وريال مدريد.

وسجّل ألونسو هدف التعادل (3-3) في نهائي دوري الأبطال عام 2005 لليفربول فارضا وقتا إضافيا، حيث فاز الـ"ريدز" في النهاية بركلات الترجيح على ميلان الإيطالي الذي كان متقدماً بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

وتولى ألونسو تدريب الفريق الرديف لريال سوسييداد في منطقة الباسك مسقط رأسه لمدة ثلاث سنوات حتى مايو الماضي، وساهم بصعوده إلى الدرجة الثانية في إسبانيا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، قبل أن يهبط في نهاية الموسم الماضي.

وجاء رحيل سيوان عن ليفركوزن بعد سلسلة من النتائج السيئة. فرغم قيادته الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، عانى ليفركوزن بشدة مع بداية حملته الموسم الحالي.

أقصي الفريق من الدور الأول لكأس ألمانيا على يد إلفيسبيرغ من الدرجة الثالثة، ويحتلّ المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري بعد ثماني مراحل.

وقال الرئيس التنفيذي لليفركوزن فرناندو كارو الأحد إنه يريد "نتائج سريعة" من سيوان الذي سُحق فريقه أمام بايرن ميونيخ صفر-4 الجمعة.

وقبل تعيين ألونسو، ترددت شائعات عن إمكانية التعاقد مع توماس توخل مدرب تشلسي الإنكليزي السابق، إلى جانب النمسوي أدي هوتر والإيطالي دومينيكو تيديسكو، كبديلين محتملين.

وأنهى ألونسو مسيرته الكروية في بايرن ميونيخ الألماني عام 2017، بعدما حقق معه لقب الدوري في المواسم الثلاث التي لعب معه فيها (2015 و2016 و2017).

وارتبط اسمه سابقاً بتدريب بوروسيا مونشنغلادباخ في مارس 2021، لكنه مدد عقده عاماً في إسبانيا.

وستكون أول مباراة لألونسو كمدرب لليفركوزن ضد شالكه، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البوندسليغا السبت.



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