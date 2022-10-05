ملف مشترك بين مصر والسعودية واليونان لاستضافة كأس العالم 2030

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن هناك ملفاً مشتركاً سيتم تقديمه من مصر والسعودية واليونان، لاستضافة منافسات كأس العالم 2030.

وقالت الشبكة الإخبارية إن أوكرانيا انضمت بالفعل إلى العرض المشترك المقدم من جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، ولكن (حسب معلوماتها) ستتقدم تقدم مصر والمملكة العربية السعودية واليونان، بملف مشترك لاستضافة الحدث ذاته.

وأشارت الشبكة إلى أن عرض إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا يحظى بدعم من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وسينافس هذا العرض بعض العروض الأخرى على رأسها ملف التعاون المشترك بين مصر والسعودية واليونان، فضلاً عن ملف آخر بين أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية أشارت مؤخراً، إلى أن أوكرانيا تستهدف استضافة مباريات مجموعة واحدة من منافسات كأس العالم 2030، في ظل تواجدها مع إسبانيا والبرتغال.

يذكر أن قطر ستستضيف مونديال 2022 المقرر انطلاقه نوفمبر المقبل ويستمر حتى ديسمبر 2022، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم في بلد عربي، وفي فصل الشتاء.

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