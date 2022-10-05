ليلة تألق الفرعون المصري.. أرقام مميزة لمحمد صلاح أمام رينجرز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول فريقه، لتحقيق فوز هام على رينجرز الأسكتلندي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول من ركلة جزاء، فيما سجل ألكسندر أرنولد هدف الريدز الأول في الدقيقة السابعة من ركلة حرة مباشرة.

وحصل محمد صلاح عقب نهاية اللقاء على جائزة أفضل لاعب في المباراة، نظراً لما قدمه من مستوى فني مميز، إذ لمس الكرة خلال اللقاء 64 مرة، ومرر 40 تمريرة صحيحة من أصل 48 بدقة بلغت 83%، بحسب موقع "سوفا سكور" المختص في إحصائيات كرة القدم.

وكان لصلاح ثلاث تمريرات مفتاحية، فضلاً عن صناعته لفرصة محققة على مرمى رينجرز، كما سدد خلال اللقاء 5 مرات بينها 3 على مرمى الخصم، وله مراوغة صحيحة، وتدخلان ناجحان، وقطع الكرة مرة واحدة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعة الأولى لدوري الأبطال برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر نابولي الترتيب برصيد 9 نقاط، ويأتي أياكس أمستردام ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويقبع رينجرز في المركز الأخير بدون نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز