بعد شكواه من التحكيم أمام انتر.. برشلونة يتخذ أول تحرك رسمي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر نادي برشلونة الإسباني تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اعتراضا على الأداء التحكيمي في مباراته أمام انتر ميلان التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، وانتهت لصالح الأخير 0/1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واعترض لاعبو برشلونة على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني، بعد لمسة يد على لاعب انتر داخل منطقة الجزاء، كما أعرب تشافي هيرنانديز مدرب البرسا عن استيائه الشديد من التحكيم في تصريحاته عقب نهاية المباراة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة سيقدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب من تشافي وبموافقة مطلقة من جانب خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الشكوى ستتضمن صوراً وفيديو للقطة التي أثارت جدلاً والتي يعتبرها مسؤولو برشلونة كارثة تحكيمية، وسيطلب النادي الكتالوني في شكواه ألا يدير الحكم الهولندي بول فان بويكيل أي لقاء للبارسا مرة أخرى، سواء كحكم ساحة أو ضمن حكام تقنية الفيديو.

وأصبحت مهمة برشلونة صعبة في تخطي دور المجموعات بدوري الأبطال بعد الهزيمة التي تلقاها من انتر ميلان، إذ يحتل البرسا حالياً بمجموعته المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يأتي انتر في الوصافة برصيد 6 نقاط، ويغرد بايرن ميونخ في الصدارة منفرداً بـ 9 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز