مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن حالة رونالدو ويشكر غوارديولا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث إريك تين هاغ مدرب مانشستر سيتي، عن الحالة النفسيه للاعبه كريستيانو رونالدو، خاصة أن الأخير لا يشارك مع الشياطين الحمر في مبارياته، إلا في دقائق قليلة.

وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد مع أومونيا نيقوسيا القبرصي بالدوري الأوروبي: "لا أرى أن رونالدو غير سعيد، بل هو سعيد ويتدرب جيداً مثل الجميع، اللاعب مُتحفز ويبذل قصارى جهده".

وعن عدم مشاركة رونالدو في ديربي مانشستر بالدوري الإنجيلزي، قال تين هاغ: "رونالدو لم يكن سعيداً يوم مواجهة السيتي، لأنه يريد أن يلعب ويغضب كثيراً عندما لا يلعب، ولكني لم أشركه في الشوط الثاني احتراماً له، لا علاقة للأمر بسوق انتقالات في يناير، اللاعب تنافسي وطبيعي أن يكون غير سعيد عندما لا يلعب، ولكني أكرر رونالدو في مزاج جيد وسعيد في التدريبات مع اليونايتد".

وعن مواجهة اليونايتد أمام أومونيا نيقوسيا، قال تين هاغ: "سنلعب غداً بأفضل تشكيل لدينا، نريد بناء ثقافة التنافس هنا، وأوجه الشكر لبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الدرس الذي قدمه لنا في الديربي، علينا التفهم بأن علينا القيام بما هو أفضل بشكل أكبر".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد، قائلاً: "سنتعرض بالطبع لبعض النكسات، فزنا على أرسنال وليفربول لكن الديربي كان يوماً سيئاً، كانوا أفضل منا وعلينا تقبل ذلك، لكن لا يمكننا تقبل المستوى الفني الضعيف الذي ظهرنا به".

ويلتقي مانشستر يونايتد مع أومونيا نيقوسيا، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بالمجموعة الخامسة لبطولة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط بالتساوي مع شريف تيراسبول صاحب نفس الرصيد، فيما يتصدر ريال سوسيداد برصيد 6 نقاط، ويأتي أومونيا نيقوسيا في المركز الأخير بدون رصيد.

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