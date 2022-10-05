على الطريقة البهلوانية.. أغرب تنفيذ لركلة جزاء في ملاعب كرة القدم (فيديو)

المصدر: البيان

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تداول محبو كرة القدم حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعب روسي سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة، أثارت دهشتهم.

جاءت هذه الركلة في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الروسي، واحتسبها حكم المباراة في الدقيقة 58 لصالح فريق أف سي نيفيس كازان، وقام بتنفيذها اللاعب نوريك أفداليان بطريقة بهلوانية، واتجهت الكرة في منتصف المرمى، ولم يتمكن حارس الخصم من التعامل معها.

ورشح المغردون الهدف للحصول على جائزة بوشكاش، التي تُمنح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأصحاب أجمل الأهداف خلال العام، من اللاعبين الذكور والإناث.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها نوريك أفداليان بتنفيذ ركلة جزاء بهذه الطريقة، حيث سبق له التسديد بنفس الطريقة قبل 4 أعوام تحديداً عام 2018، عندما كان يلعب بين صفوف فريق جامعة البحوث التقنية، في مباراة ضد تشيبوكساري، ببطولة الجامعات الروسية.

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