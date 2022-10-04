ميسي يعود إلى برشلونة الصيف المقبل

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بشرى سارة لعشاق نادي برشلونة الأسباني، ساقتها صحيفة "ديلي ميل" اللندنية، حيث أكدت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى برشلونة الصيف المقبل، بعد أن صنع "سلاماً" مع رئيس النادي الكاتالوني خوان لابورتا، بعد رحيله المثير قبل عامين.

وانضم اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات إلى باريس سان جيرمان، بعد أن أصدر برشلونة بياناً قال فيه إنه سيرحل بسبب القيود المالية التي فرضتها عليه الليغا.

ومع ذلك، يقال إن ميسي - الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 - سيعود إلى برشلونة عندما ينتهي عقده في العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.

ووفقاً للمراسلة الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، سيعود ميسي إلى برشلونة في 1 يوليو 2023 بعد عامين فقط في باريس سان جيرمان.

أصبح ميسي حراً في عام 2021 بعد انتهاء عقده مع برشلونة. ومع ذلك، كان من المقرر أن يوقع مجدداً مع النادي بعد محادثات أولية إيجابية بين جميع الأطراف.

ومع ذلك، أسقط برشلونة بياناً مفاجئاً يؤكد فيه أن ميسي سيرحل بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية (لوائح الليغا الإسبانية).

وجاء في البيان: على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي ومع وجود نية واضحة من كلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني). وبالنظر إلى هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في الارتباط بنادي برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية.

وأضاف البيان: "برشلونة يود أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له الأفضل في حياته الشخصية والمهنية".

وقيل إن ميسي صدم من هذا الإعلان لأنه وافق على خصم 50% من راتبه من عقده السابق - الذي كانت قيمته تزيد على 425 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات - حتى يتمكن برشلونة من إعادة تسجيله في الدوري الإسباني.

وكان هذا يعني أن أرباح ميسي كانت ستخفض بمقدار 250 ألف جنيه إسترليني كل أسبوع على العقد الجديد المقترح لمدة خمس سنوات.

ومع ذلك ، كان سعيداً بالمضي قدماً.

وكان ميسي - الذي تحطم قلبه بسبب نبأ رحيله - مرتبطاً بشدة بكل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وبدا باريس سان جيرمان الخيار الأكثر ترجيحاً، حيث التقى ميسي بزميله السابق في الفريق وصديقه المقرب نيمار قبل أيام فقط من إصدار برشلونة بيانه.

وكان نيمار الذي غادر برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، قد تحدث علناً عن رغبته في لم شمله مع الأرجنتيني مرة أخرى في يوم من الأيام.

حصل نيمار على أمنيته، بتوقيع ميسي عقداً لمدة عامين بقيمة مذهلة تبلغ 35 مليون جنيه إسترليني في الموسم مع عمالقة الفرنسي.

عانى ميسي بداية صعبة مع باريس سان جيرمان. وكان مرتبطاً بالعودة إلى برشلونة بعد فترة وجيزة من ظهوره الأول في فرنسا.

وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف فقط في أول 27 مباراة محلية له مع الفريق الفرنسي. كما فشل في الفوز على المشجعين الذين أطلقوا صيحات الاستهجان ضده في المباريات بعد انهيار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في دور الـ16.

ونتيجة لذلك، دعا داني ألفيس، زميل ميسي السابق في الفريق، ميسي للعودة إلى النادي، بعد عودته الخاصة إلى كامب نو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز