ماذا قال هالاند عن محمد صلاح؟

المصدر: وكالات

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اختار النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعب ضدهم خلال مسيرته الكروية القصيرة وكان في مقدمتهم جناح ليفربول، محمد صلاح.

ولعب هالاند ضد محمد صلاح مرتين في دوري أبطال أوروبا مع سالزبورغ ومرة أخرى في بداية الموسم الحالي بمباراة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها شبكة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية: "لقد لعبت مع أشرف حكيمي، رياض محرز وهما أفضل من شاركتهما نفس الفريق".

وتابع: "لعبت ضد ليفربول، كان ساديو ماني جيدًا حقًا وكذلك محمد صلاح كان مذهلًا، ولا أنسى كاليدو كوليبالي".

واختتم: "لكن أعتقد أن محمد صلاح أو ساديو ماني ربما يكونان أفضل من لعبت ضدهما".

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