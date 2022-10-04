برنامج إسباني يفجر مفاجأة.. ريال مدريد يمكنه ضم هالاند في 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فجر برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، مفاجأة من العيار كبيرة بشأن مستقبل الدولي النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، حيث أكد أن نادي ريال مدريد يستطيع التعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي بعد عامين من الآن.

وانفجر هالاند مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث نجح النرويجي حتى الآن في تسجيل 14 هدفاً خلال 8 مباريات فقط في مسابقة البريميرليغ.

وقال فرناندو سانز لاعب ريال مدريد السابق والرئيس السابق لنادي مالاجا، خلال تواجده في برنامج "الشيرينغيتو": "هالاند لديه شرط لفسخ تعاقده مع مانشستر سيتي عام 2024، المعلومات التي لدي هي أن هناك بنداً لرحيل هالاند في السنة الثانية من عقده، والأولوية لصالح ريال مدريد مقارنة بالأندية الأخرى".

وقال جوسيب بيدرويول مذيع البرنامج أن هالاند وضع هذا البند حتى يتمكن من المغادرة بعد عامين من مانشستر سيتي، مشدداً على أن الأولوية ستكون لريال مدريد بعد رحيله عن السيتيسينز.

وأكد بيدرويول أن ريال مدريد سيدفع مبلغاً من أجل الحصول على هالاند، دون التفاوض المباشر مع مانشستر سيتي.

يذكر أن هالاند انضم إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الماضية، بعقد مدته 5 أعوام ينتهي في صيف 2027.

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