مارتينيز يضع انتر ميلان في مأزق قبل مواجهة برشلونة

المصدر: وكالات

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تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع فريقه إنتر ضد ضيفه برشلونة، غدا الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أعلن مدربه سيموني إينزاغي، وهو ما يضع الفريق الإيطالي في مأزق.

ويعاني انتر من غياب مهاجمه الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو منذ أواخر أغسطس الذي كان من المتوقع أن يعود ضد برشلونة، ولكن اكتمال تعافيه تأجل لبضعة أيام وفق ما أكد إينزاغي.

وعانى مارتينيز صاحب الأهداف الثلاثة هذا الموسم من "إرهاق" عضلي خلال الخسارة ضد روما (1-2) السبت في "سيري أ"، لكن مدربه أكد أن الفحوص "لم تكشف عن شيء".

وقال إينزاغي خلال المؤتمر الصحفي على هامش مباراة إنتر وبرشلونة: "كان (مارتينيز) مرهقا في نهاية المباراة (ضد روما). أجرى فحصا صباح اليوم (الاثنين) لم يكشف عن أي شيء. سيقوم اليوم بتدريبات خفيفة، لا يزال يتعين عليّ التحدث مع الأطباء ومع اللاعب لتقييم حالته البدنية".

وفي حال غياب مارتينيز، من المتوقع أن يحل مكانه مواطنه خواكين كوريا إلى جانب البوسني إدين دجيكو.

كما سيفتقد إنتر لخدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن المواجهة ضد روما وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا (فوز 3-1) في 25 سبتمبر الفائت.

وبعد خسارتهما ضد بايرن ميونخ الألماني في الجولتين الأوليين، يدرك كل من برشلونة وإنتر ألا خيار سوى تحقيق الفوز في مسعاهما لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور ثمن النهائي، وذلك اعتبارا من الغد في "سان سيرو" قبل أن يتجدد اللقاء بينهما على ملعب "كامب نو" بعد أسبوع.

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