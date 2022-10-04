غوارديولا: هذا هو الفارق بين ميسي وهالاند

المصدر: البيان

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تحدث مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أول أمس الأحد، عن الفارق بين مهاجم "السيتي" الحالي، الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، ونجم برشلونة السابق والحالي لباريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد المباراة التي اكتسح فيها مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد 6-3، والتي شهدت تسجيل هالاند لثلاثة أهداف "هاتريك".

وسبق لغوارديولا أن أشرف على تدريب ميسي في برشلونة خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

وقال المدرب الإسباني عن الفارق بين اللاعبين: "ربما يكون الفارق أن هالاند يحتاج إلى جميع زملائه، لفعل ذلك (تحويل الفرص إلى أهداف)"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف: "في حين أن ميسي يمكنه أن يفعل كل شيء بمفرده".

الجدير بالذكر أن هالاند، الذي انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أحرز 17 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة حتى الآن مع فريقه الجديد في مختلف البطولات.

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