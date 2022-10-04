باريس تمتنع عن عرض مباريات مونديال 2022 على شاشات عملاقة

المصدر: أ ف ب

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انضمت العاصمة باريس الى مدن فرنسية عدة في الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل، على شاشات عملاقة أو عن تخصيص أماكن للمشجعين من أجل متابعة الحدث الكروي الأهم على الإطلاق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب الرئيس المسؤول عن الرياضة في بلدية باريس بيار رابادان قوله "بالنسبة لنا، لم يكن وارداً إقامة أماكن مخصصة لنقل المباريات لعدة أسباب: الأول هو شروط تنظيم كأس العالم هذه، من الناحية البيئية. والثاني هو التوقيت وواقع أنها (تمتد) في ديسمبر".

وسارت باريس على خطى مدن فرنسية عدة مثل مرسيليا وبوردو ونانسي وريمس أو ستراسبورغ وليل وروديه التي اتخذت قراراً مماثلاً بشأن الحدث الذي تنظمه قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

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