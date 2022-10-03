انتر يصطدم ببرشلونة وليفربول يتحدى كبوته المحلية عبر دوري أبطال أوروبا

المصدر: وام

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تستحوذ مباراتا انتر ميلان مع برشلونة وليفربول مع رينجرز على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات التي تقام غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتطلع كل من انتر وليفربول إلى التخلص من كبوته المحلية وتحقيق نتيجة جيدة مع استئناف مسيرته في دوري الأبطال الأوروبي بعد 3 أسابيع من إقامة مباريات الجولة الثانية في المسابقة.

ويواجه انتر اختبارا صعبا للغاية مع استئناف مسيرته في البطولة حيث يلتقي برشلونة المنتشي باستعادة صدارة الدوري الإسباني فيما مني انتر بهزيمته الثانية على التوالي والرابعة في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي مطلع هذا الأسبوع في مواجهة روما.

وتمثل مباراة الغد فرصة جديدة أمام انتر للخروج من عنق الزجاجة واستعادة الاتزان علما بأن الفريق فاز بمباراته الثانية في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال قبل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وكان هذا الفوز على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي الذي خسر أيضا أمام برشلونة فيما خسر كل من برشلونة وانتر مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني الفريق الرابع في المجموعة، ليتشابه وضع انتر وبرشلونة في المجموعة قبل مباراة الغد التي تمثل مواجهة فاصلة بينهما على المركز الثاني.

وعلى مدار 5 مواجهات أوروبية سابقة بين انتر وبرشلونة على ملعب انتر في بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ، حقق انتر فوزا واحدا وخسر مباراة واحدة وتعادل الفريقان 3 مرات، ما يمنح برشلونة ثقة كبيرة بإمكانية العودة من مباراة الغد بنتيجة طيبة إلى إسبانيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، ينتظر أن يواصل بايرن انطلاقته الجيدة في البطولة على حساب ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي خاصة بعدما استعاد بايرن اتزانه وانتصاراته في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بالفوز على باير ليفركوزن مطلع الأسبوع الحالي.

وفي المجموعة الأولى، يتطلع ليفربول إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة بعيدا عن كبوته في الدوري الإنجليزي والتي استمرت بالتعادل 3-3 مع برايتون أمس الأول السبت.

وكان ليفربول حقق انتصاره الأول في مجموعته الأوروبية بصعوبة على أياكس الهولندي في منتصف الشهر الماضي.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي أياكس مع نابولي الإيطالي متصدر المجموعة والذي يطمح للانتصار الثالث على التوالي للاقتراب خطوة هائلة من التأهل لدور الـ 16 .

وفي باقي المباريات غدا، يلتقي بورتو البرتغالي مع باير ليفركوزن الألماني وكلوب بروج البلجيكي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الثانية وإنتراخت فرانكفورت الألماني مع توتنهام الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي في المجموعة الرابعة.



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