طالب بالتعلم منها .. كلوب يشبه تراجع ليفربول بأزمة ميسي ورونالدو

المصدر: وكالات

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شبه يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين تراجع مستوى فريقه في الموسم الحالي بالأزمة التي يمر بها كريستيانو رونالدو الان مع نادي مانشستر يونايتد وسبق أن مر بها ميسي مع نادي باريس سان جيرمان

وقارن كلوب بين أزمة الثقة الموجودة في فريقه بموقف كريستيانو رونالدو الذي تراجع مستواه وبات يجلس على مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد.

وقال كلوب "هل تعتقد أن كريستيانو رونالدو في أعلى مستوياته من الثقة في هذه اللحظة؟ هذا يحدث لنا جميعا. ليونيل ميسي في الموسم الماضي (مع باريس سان جيرمان) كان في موقف مشابه".

وأضاف "يجب أن تقطع خطوة في الاتجاه الصحيح، وعندما تكون مستعدا فإنك تعود... يجب التحلي بالصبر مرة أخرى حتى نفعل الأشياء بشكل صحيح، وبعد ذلك سنكون على ما يرام مرة أخرى".

واوضح كلوب إن فريقه يستقبل الكثير جدا من الأهداف خلال الموسم الجاري، وأكد حاجة لاعبيه إلى "العودة للأساسيات" لتحسين أداء خط الدفاع والعودة إلى طريق الانتصارات.

ورغم تطبيق ليفربول أسلوب الضغط العالي والدفاع بشكل متقدم، وهو ما ساعده للمنافسة على الألقاب في الموسم الماضي، فإن فريق المدرب كلوب استقبل الكثير من الأهداف ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وتعادل ليفربول 3-3 مع برايتون آند هوف ألبيون وهو ما جعله يتراجع للمركز التاسع في الدوري الإنجليزي، ليقول كلوب إنه يجب الخروج من هذه المرحلة، بطريقة مشابهة لما فعله قبل موسمين عندما عانى حينها من غيابات عديدة في خط الدفاع.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء "عندما تكتشف مشكلة وتعتقد أن لديك الحل، فإنك تعتقد أنه سيكون سريعا ومؤثرا، لكن لا تسير الأمور هكذا في كرة القدم".

وأضاف "لقد استقبلنا عدة أهداف بنفس الطريقة، لقد مر (المنافسون) من نفس المساحات، والمشكلة التي نواجهها هي طريقة الدفاع بشجاعة، فحين يكون توقيت مدافعينا ليس مثاليا، يكون لدينا مساحات كبيرة، لذا بالفعل علينا أن ندافع بصلابة أكبر".

وقال كلوب "الدفاع فن ولقد سارت الأمور معنا بشكل رائع لفترة طويلة، لكن في ظل أن النظام لا يعمل بشكل جيد، يجب العودة إلى الأساسيات.. لا يمكن أن نبدأ دائما بأسلوب جديد. إذا كان بوسعنا مساعدة الفريق على الدفاع بأساليب مختلفة، فعلينا أن نفعل ذلك".

وفاز ليفربول بثلاث مباريات فقط هذا الموسم

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