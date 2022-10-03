بعد هاتريك مانشستر يونايتد.. هالاند يعادل رقم صلاح

المصدر: وكالات

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كرر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، إنجاز المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، أمام فريق مانشستر يونايتد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع إيرلينج هالاند المتألق، على ثلاثية "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد، في الدقائق (34، 37، 64) من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة التاسعة من "البريمير ليغ".

وعادل هالاند إنجاز محمد صلاح الذي سجل ثلاثة أهداف أيضا في مباراة واحدة ضد مانشستر يونايتد (5-0) التي جمعتهما يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، وذلك ضمن الجولة التاسعة بالذات، من "البريميرليغ".

وتألق النجم المصري محمد صلاح بشكل لافت في المباراة حينها بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (38 و45، و50)، إضافة إلى أنه صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

ولكن هالاند تفوق على صلاح، فإضافة إلى تسجيله "هاتريك" صنع النجم النرويجي هدفين أيضا لزميله فيل فودين صاحب الثلاثية الأخرى.

وأصبح هالاند (22 عاما) أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعبه، وأول لاعب يسجل 14 هدفا في أول 8 مباريات فقط.

ويعد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، آخر لاعب سجل 3 ثلاثيات خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي، وكان ذلك خلال الموسم (2018-2019).

وعزز إيرلينغ هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم، تربعه على عرش صدارة هدافي "البريمرليغ" برصيد 14 هدفا، مبتعدا بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

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