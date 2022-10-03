مدرب مانشستر يونايتد يكشف سبب عدم الدفع برونالدو في الديربي

المصدر: وكالات

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كشف الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، سبب عدم الدفع بنجم الفريق كريستيانو رونالدو في مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، التي انتهت بنتيجة تاريخية لصالح الأخير، مؤكداً أن السبب يعود لاحترامه تاريخ اللاعب البرتغالي.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة كبيرة على يد جاره مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر إريك تين هاغ عدم الدفع بنجمه البرتغالي أمام مانشستر سيتي، وقام بإشراك الفرنسي أنتوني مارسيال الذي سجل الهدفين الثاني والثالث للشياطين الحُمر.

وقال تين هاغ في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة :"لم أدفع به (كريستيانو) بعد تأخرنا برباعية نظيفة في نهاية الشوط الأول، احتراما للاعب وتاريخه ومسيرته الكبيرة".

وأضاف: "الشيء الآخر هو الميزة التي أعطاها أنتوني مارسيال للتشكيل، إنه يحتاج إلى لعب دقائق أكثر".

ولم يشارك كريستيانو رونالدو أساسياً في تشكيلة الشياطين الحُمر خلال آخر 5 مباريات، الأمر الذي لم يعتاد عليه نجم ريال مدريد السابق، حيث كانت أخر مرة لم يشارك فيها أساسياً لمدة 5 مباريات عام 2003 عندما كان لاعباً بصفوف سبورتنغ لشبونة.

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