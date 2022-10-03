رئيس ريال مدريد: كرة القدم الأوروبية مريضة

المصدر: وكالات

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قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن كرة القدم الأوروبية مريضة وأكد أن التغييرات ضرورية لمنع المشجعين الشبان من الابتعاد عن اللعبة، مشيراً مرة أخرى إلى إمكانية إقامة دوري السوبر بمشاركة أندية النخبة في القارة.

وبيريز من أهم مؤسسي دوري السوبر، قبل إلغاء المسابقة بعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عنها في أبريل نيسان من العام الماضي، بعد احتجاج الجماهير والحكومات واللاعبين.

وتسبب رد الفعل العنيف على إقامة دوري السوبر المنشق في انسحاب مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، بينما بقي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقال بيريز أمام الجمعية العمومية لريال الأحد "رياضتنا المحبوبة مريضة خاصة في أوروبا وبالطبع في إسبانيا. تفقد كرة القدم مكانتها باعتبارها الرياضة العالمية الرائدة في العالم".

وأضاف "الحقيقة الأكثر إثارة للقلق أن الشبان أصبحوا أقل اهتماما بكرة القدم. المسابقات الحالية، وفقا لتصميمها الحالي، لا تجذب اهتمام المشجعين، إلا في المراحل الإقصائية".

وأقام دوري السوبر دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أمام محكمة إسبانية، والتي طلبت لاحقا رأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج، ومن المنتظر أن تصدر حكمها العام المقبل.

وقال بيريز "دوري السوبر لا يزال في خضم إجراءات المحكمة الأوروبية للطعن في احتكار اليويفا لكرة القدم الأوروبية".

كما أشار بيريز إلى قلة مواجهة الفرق الكبرى بعضها بعضا، وقال إن المنافسة الأوروبية في منتصف الأسبوع يجب أن توفر للجماهير مباريات بين "أقوى الفرق ومع أفضل اللاعبين في العالم" خلال العام.

وتابع "إذا نظرنا إلى آخر المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا، نادي ليفربول، وهو فريق تاريخي فاز بستة كؤوس أوروبية، يتبين أننا لعبنا أمامه تسع مرات فقط في 67 عاما".

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