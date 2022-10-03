بينهم 32 طفلاً.. تفاصيل مصرع 125 شخصاً في كارثة إندونيسيا

المصدر: وكالات

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أعلن مسؤولون أن وقوع تدافع بين المشجعين في مباراة محلية لكرة القدم بإندونيسيا أسفر عن مقتل 125 شخصاً على الأقل بينهم 32 طفلاً، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لشرح كيفية وقوع واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في العالم.

وكانت الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع مساء يوم السبت لتفريق المشجعين الغاضبين للفريق أريما صاحب الأرض، بعدما خسر من بيرسيبايا سورابايا 2/3 في مباراة محلية، اجتاحوا أرض الملعب عقب صفارة النهاية في مالانج بجاوا الشرقية.

وقال تشويرول أنام مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إفادة صحفية "إذا لم يتم استخدام الغاز المسيل للدموع، لم تكن ستحدث هذه الفوضى".

وكتب محمد محفوظ وزير الأمن الإندونيسي على "إنستجرام" أنه تم طرح 42 ألف تذكرة لملعب تبلغ سعته 38 ألف شخص.

وقال محفوظ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "إن فريقاً مستقلاً لتقصي الحقائق، سيحقق في تسلسل الأحداث ويساعد على التعرف على المسؤولين عن الكارثة".

وقال جيلانج ويديا برامانا رئيس نادي أريما صاحب الأرض إنه مستعد لتحمل المسؤولية كاملة.

وطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من سلطات كرة القدم الإندونيسية، تقديم تقرير عن الحادث، خاصة أن لوائح السلامة الخاصة بالفيفا تنص على عدم استخدام الأسلحة النارية أو غاز للسيطرة على الجماهير خلال المباريات.

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