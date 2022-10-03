مان سيتي يكتسح يونايتد بـسداسية هالاند وفودن

المصدر: مانشستر - أ ف ب

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قاد الثنائي إيرلينغ هالاند وفيل فودين، فريق مانشستر سيتي لاكتساح مانشستر يونايتد بنتيجة 6 /‏‏‏3، في خسارة مذلة ليونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف في الدقائق 34 و37 و64، فيما سجل فودين ثلاثية في الدقائق 8 و44 و72، وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل «هاتريك» في 3 مباريات توالياً.فيما أحرز البرازيلي أنتوني (56) والبديل الفرنسي أنتوني مارسيال (84 و90+1 من ركلة جزاء)، أهداف يونايتد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة، فيما تجمد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة.

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