بيتيس يسقط أمام سلتا فيجو بالدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

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تعادل فريق إسبانيول مع ضيفه فالنسيا 2/2 في المباراة ،التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز سلتا فيجو 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس، وريال سوسييداد على مضيفه جيرونا 5 / 3.

وسجل هدفي إسبانيول خوسيلو وسيرجي داردير في الدقيقتين 56 و83، فيما سجل هدفي فالنسيا جابرييل باوليستا وإراي كوميتر في الدقيقتين 53 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد مارتن برايثوايت، لاعب إسبانيول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة،

وطرد ماركوس أندري لاعب فالنسيا في الدقيقة 85.

ورفع إسبانيول رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر، كما رفع بلنسية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن.

واستعاد سلتا فيجو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس.

ورفع سلتا فيجو، الذي خسر أمام أتلتيكو مدريد و فالنسيا في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، في حين توقف رصيد بيتيس، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند 15 نقطة في المركز الرابع.

ويدين سلتا فيجو بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه جابرييل فيجا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة، قبل أن تتضاعف معاناة بيتيس، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه لويز فيليبي في الدقيقة 20.

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