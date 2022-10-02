هداف البريميرليغ.. هالاند ماكينة أهداف وصانع التاريخ ومحطم الأرقام القياسية

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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أصبح لاعب مانشستر سيتي النرويجي هالاند، ماكينة أهداف وصانع التاريخ ومحطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن نجح في تسجيل هاتريك اليوم في قمة مباريات الجولة التاسعة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من البريميرليغ، ليتربع على عرش هدافي البطولة برصيد 14 هدفاً.

كتابة التاريخ

وبحسب أوبتا للأرقام والإحصائيات، أصبح هالاند (22 عاماً و73 يوماً)، بات ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي مع مان سيتي في البريميرليغ بعد الإيطالي ماريو بالوتيلي في أكتوبر 2011 (بعمر 21 عاماً و72 يوماً).

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل هاتريك في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه.

صدارة وجدارة

وأصبح فارق الأهداف كبيراً في صدارة الهدافين لمصلحة هالاند، وهو أكثر من سجل في البريميرليغ لهذا الموسم (14 هدفاً) بضعف أهداف أقرب لاعب هاري كين (7 أهداف).

صدارة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك هالاند اليوم

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي: 14 هدفاً

هاري كين توتنهام (7 أهداف)

ألكسندر ميتروفيتش - فولهام: 6 أهداف

هاري كين - توتنهام هوتسبير: 6 أهداف

إيفان توني - برينتفورد: 5 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد: 4 أهداف

أليكسيس ماك أليستير - برايتون: 4 أهداف

ويلفريد زاها - كريستال بالاس: 4 أهداف

جابريل جيسوس - أرسنال: 4 أهداف

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