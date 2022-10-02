أتليتكو مينيرو يكرم ضيفه فلومينينسي بهدفين نظيفين

المصدر: برازيليا - البيان

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فاز فريق أتليتكو مينيرو، أمس، على ضيفه فريق فلومينينسي 2-0، أحرزهما المهاجم المتألق هالك، وذلك ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري البرازيلي، بهذه النتيجة، يصل رصيد أتليتكو مينيرو إلى 43 نقطة، جاءت مجريات الشوط الأول ببداية قوية لمينيرو، وحظي بأول فرصة له في الدقيقة السابعة، حيث مر روبنز بكرته من جهة اليسار، ولعبها عرضية إلى الأرجنتيني بافون، الذي سددها مباشرة من خارج المنطقة، لكن كرته خرجت بعيداً عن المرمى. وجاءت الفرصة الأولى لفريق فلومينينسي في الدقيقة 21. وبتسديدة مارتينيلي، لكن الحارس إيفرسون كان لها بالمرصاد. في الدقيقة 40، افتتح المهاجم هالك التسجيل، عندما استلم كرة جميلة من زاراتشو، وتقدم بها وركلها في شباك مرمى فلومينينسي، ليتقدم مينيرو بالهدف الأول، في بداية الشوط الثاني، أجرى كوكا مدرب أتليتكو مينيرو، تغييرات بدخول دودو الظهير الأيسر مكان روبنز، كما غادر ماريانو وبافون، ودخل مكانهما غوغا وأديمير.

في الدقيقة 55، تلقى كينو الكرة عند مدخل المنطقة، وسددها بقوة تجاه مرمى فلومينينسي، لكن الكرة اصطدمت بذراع اللاعب مانويل، وأعاد الحكم لويز فلافيو دي أوليفيرا الحركة مع حكم الفيديو المساعد «الفار»، وأعلن عن ركلة جزاء لصالح أتليتكو مينيرو، سدد هالك كرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى، مسجلاً الهدف الثاني لأتليتكو مينيرو، استمرت المباراة على وتيرة واحدة، سيطرة من أتليتكو مينيرو، وسط محاولات لتعديل النتيجة من فلومينينسي، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، بفوز صاحب الأرض، وسيلاقي أتليتكو مينيرو، بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 30، فريق سانتوس، على أرض ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس ساوباولو، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

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